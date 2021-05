Arisa, le prime dichiarazioni dopo l’addio di Andrea Di Carlo: «Ora sto bene»

Dopo un lungo tira e molla il manager nei giorni scorsi aveva (di nuovo) lasciato la cantante via Instagram. Ora lei, sempre attraverso i social, chiacchierando coi follower ci ha tenuto a far sapere che sta bene: «Nella vita le cose cambiano»

Sembra davvero calato il sipario sull’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo. Dopo una serie di tira e molla, il manager e autore televisivo qualche giorno fa aveva messo il punto alla love story con un lungo post Instagram in cui in sintesi accusava la cantante di essere un «numero primo» incapace di mettere la loro relazione «al primo posto». Per poi concludere: «Sii felice, ma senza di me».

Ora, sempre via social, è Arisa a dire la sua. Chiacchierando coi follower nel corso di una diretta su Instagram, la cantante, serena e sorridente, a chi le ha chiesto come si sentisse ha risposto: «Sto bene, grazie. Nella vita le cose cambiano, bisogna rimanere fiduciosi e aspettare che arrivino cose belle».

La storia tra i due, iniziata lo scorso settembre, sembrava destinata ai fiori d’arancio. Invece due mesi fa il manager, dopo la proposta di nozze, si era ripreso l’anello, perché non era più certo dei sentimenti di Arisa: «L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono. Quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessunmatrimonio», aveva scritto su Instagram. La replica di Arisa: «Non sono nata per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva “condividermi” con nessuno».

A metà aprile, però, i due erano tornati insieme. Neanche un mese e su Instagram è arrivato il benservito di lui a lei, seguito dalla replica, sempre via social, di Arisa: «Sto bene». L’addio, stavolta, pare definitivo.

