Rai Radio2, weekend con Mahmood e Subsonica

Oggi e domani dalle 21, Rai Radio2 riproporrà due “live” tra i più belli dello scorso Radio2 Summer Tour.

Il primo, in replica oggi, riporterà gli ascoltatori all’affollato CaterRaduno, l’evento d’inizio estate targato Caterpillar Radio2, che lo scorso giugno celebrava il risveglio a Sinigallia, con il concerto all’alba di Mahmood. Il cantante, fresco vincitore di Sanremo 2019, aveva conquistato pubblico e critica con la sua voce e la sua presenza scenica.

Domenica, invece, si volerà a ritroso, ad uno dei festival musicali più interessanti del panorama internazionale, il “Rock in Roma”, con il live dei Subsonica, a cui Rai Radio2 partecipava in diretta dall’ Ippodromo Capannelle di Roma, con il commento di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.