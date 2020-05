Giulia De Lellis, l’annuncio: “Manca sempre meno”, progetto con altri volti noti

Giulia De Lellis entra a far parte del mondo di una Web Tv: il nuovo progetto dell’influencer

Nuovo progetto per Giulia De Lellis: una Web Tv in cui seguire tutti i suoi consigli su make-up e non solo! I dettagli di questa nuova avventura non sono stati ancora resi noti in tutto e per tutto, per il momento le notizie fanno capire che la Web Tv in questione stia prendendo forma. Sul profilo Instagram della stessa, (ZWeb Tv)



da qualche giorno, vengono presentati i vari volti che comporranno di fatti la squadra di questo progetto. Nell’ultimo periodo sembra ormai di moda sfruttare Instagram anche per realizzare un vero e proprio palinsesto con video, consigli, tutorial, ricette e quant’altro.

Nelle scorse ore Giulia aveva spiegato ai suoi fan di essere un po’ assente perché parecchio impegnata in un progetto da portare a termine il prima possibile. Qualcosa che la stava tenendo incollata al computer a lavorare, ma non aveva spiegato altro. Oggi è arrivato il suo annuncio: “Manca sempre meno, presto vi racconterò”. Ha taggato ZWeb Tv e qui abbiamo letto altro sulla partecipazione di Giulia: “Quale nome avrà il suo format? È ancora tutto top secret, ma lo potrete chiedere a Giulia De Lellis. Non ci ha ancora svelato i suoi piani, ma si parlava di tips su make-Up, beauty e non solo… Che dire, pendiamo dalle sue labbra!”. Ma sbirciando il profilo Instagram di quest’ultima abbiamo scoperto che la squadra è composta da tanti altri volti noti!

Troviamo per esempio Francesca Ferragni e Giulia Valentina, poi ancora Camihawke, Le perle di Pinna fino a Casa Surace. E questi sono solo alcuni dei nomi che partecipano a questa Web Tv. Ma nelle scorse settimane anche un altro ex volto di Uomini e Donne ha iniziato un progetto simile. Anche Andrea Dal Corso infatti fa parte di una Web Tv.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com