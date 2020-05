Caterina Balivo lascia ‘Vieni da me’: la conduttrice a sorpresa dà l’addio al programma che tanto ha voluto e…

Due anni fa si è trasferita a Roma da Milano per farlo: cosa è successo? La bella 40enne in diretta tv spiega: ‘E’ tempo di fare nuove esperienze’

Caterina Balivo lascia “Vieni da me”. A sorpresa la conduttrice dà l’addio in diretta nell’ultima puntata di venerdì 29 maggio. Nonostante i rumors avessero in qualche modo anticipato i suoi saluti definitivi alla trasmissione, impossibile non chiedersi cosa l’abbia portata verso questa decisione.



Due anni fa si era trasferita con il marito e i figli da Milano a Roma, stravolgendo la vita della sua famiglia, per un programma che aveva voluto a tutti i costi e ora ha scelto di separarsene.

Caterina Balivo lascia “Vieni da me”. In apertura di trasmissione l’annuncio: “Questa per me è l’ultima puntata: pensate sono trascorsi quindici anni da quando vi dico ‘buon pomeriggio’, ogni volta sono riuscita a portare la nave in porto con meravigliosi compagni di viaggio, anche se abbiamo attraversato mari difficili, molto difficili”.

La presentatrice 40enne aggiunge: “Ripenso a ‘Festa italiana’, ‘Pomeriggio sul 2’, ‘Detto fatto’, ‘Vieni da me’ e in particolare il successo di questi ultimi due anni mi ha ripagata di tutti i sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma, come diceva Cristoforo Colombo, per navigare l’oceano bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”.

“Questi momenti così difficili per tutti noi mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose ed a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro che anche io ho aiutato a costruire che è Vieni da me”, sottolinea ancora la Balivo.

La carriera continua, ma Caterina non ha ancora progetti sicuri. “E’ arrivato il tempo di fare nuove esperienze, per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case: mi mancherete tantissimo, vi ringrazio perché ogni volta ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo come meta finale. Ma sono sicura di una cosa: noi non ci perderemo di vista”, conclude. La bella mora aspira a un prima serata sempre in Rai? O traslocherà in un’altra televisione? I riflettori sono tutti puntati su di lei, una donna molto amata dai telespettatori.





Annamaria Capozzi, Gossip.it