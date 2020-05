Belen: voglia di una nuova maternità, ma non sarà con Stefano… Toglie la fede e si distrae dalle pene d’amore: va a trovare Prisca Rossi che ha appena partorito

La showgirl tenerissima con il bimbo appena avuto dall’amica

Non ha mai nascosto di desiderare un fratellino o una sorellina per Santiago

Belen ha una voglia pazza di avere una nuova maternità. Ma, a quanto pare, non accadrà con Stefano De Martino. La showgirl 35enne mostra la mano, ha tolto la fede dall’anulare, e si distrae. Dimentica per un po’ le pene d’amore grazie all’amica. Va a trovare Prisca Rossi, che ha appena dato alla luce il suo bebè. L’argentina è felicissima e sorride, tiene in braccio il neonato e lo riempie di coccole. Condivide la gioia dei suoi genitori.

Non ha mai nascosto di desiderare un fratellino o una sorellina per il suo Santiago, che ad aprile scorso ha compiuto 7 anni. Belen Rodriguez sperava, con il ritorno di fiamma con il marito, che questo desiderio finalmente diventasse realtà, il sogno sembra essersi spezzato all’improvviso. La situazione al momento pare irrimediabilmente compromessa. Così si consola stringendo a sé il figlio dell’amica.

La showgirl cerca di andare avanti, Stefano sulla vicenda non dice una parola. Trincerato dietro un assordante silenzio, il ballerino e conduttore 30enne si fa vedere conta mascherina sul volto nelle sue IG Stories.

A Napoli prepara il suo ritorno in tv con “Made in Sud”. Pare si sia comprato una nuova moto, una BMW, quella che mette in moto sempre nelle clip condivide sul social. Della sua sensualissima moglie, quella che fino a pochi giorni fa osannava nelle interviste in diretta social, non dice una parola.

Per il popolo del web è lui il colpevole, i follower stavolta sembrano essere schierati tutti con Belen.

Nessuno sa veramente cosa sia accaduto, cosa abbia portato alla nuova rottura, una crisi apparentemente senza ritorno. I gossip si scatenano, ma la realtà ancora non è venuta a galla.

Gossip.it