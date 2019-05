The New Normal: gli artisti (e le artiste) del «Primavera Sound 2019»

Dal 30 maggio all’1 giugno, a Barcellona, il Primavera Sound dà spazio al «The New Normal»: 50 percento artisti uomini e 50 percento donne, inseguendo una parità di genere che fin qui sembrava un miraggio

Che cosa s’intende per «normale», oggi? Musicalmente parlando, il Primavera Sound ha lanciato una sfida al mondo dei promoter e non solo: con il claim The New Normal, infatti, l’edizione di quest’anno, in cartellone dal 30 maggio all’1 giugno, presenta un cartellone composto per metà da artisti uomini e per metà da artisti donne.

Una prima volta che si pone come prima di una lunga serie (si spera!), un esempio da seguire, una nuova normalità, appunto, cercando il giusto equilibrio per un festival musicale della portata del Primavera Sound.

Di anno in anno crescono le aspettative che si generano attorno alle proposte musicali e alle novità ideate nell’organizzazione della settimana del festival che conquista la città in lungo e in largo e non solo al Parc del Fòrum.

Anche nel video di presentazione del cartellone (che trovate qui sotto) l’attenzione è puntata tutta su quel 50% di donne in cartellone in un mondo dove le percentuali non sono mai eque, pur essendoci un gran numero di donne nell’industria musicale, come ricordano, con il loro operato quotidiano, le lavoratrici del settore che si sono unite al network Shesaid.so.

Per avere il quadro completo in cui un’iniziativa del genere si inserisce, c’è da dire che Barcellona è una città dove l’empowerment femminile è preso sul serio in moltissimi ambiti: dall’arte alle start up, passando per l’imprenditoria di vario genere. In città vengono organizzati di frequente eventi dedicati alle imprenditrici donne per dar loro strumenti e possibilità di incontro così da rendere più forte la loro presenza nel mondo del lavoro.

Non si tratta dell’unica disparità di genere che l’edizione 2019 del Primavera Sound ha voluto eliminare: per la prima volta fanno il loro trionfale ingresso anche personaggi e generi musicali finora rimasti fuori dai cartelloni degli scorsi anni, uno fra tutti il reggaeton, che ha sconvolto chi già storceva il naso all’ingresso in cartellone del rap, avvenuto già da qualche anno.

Per non parlare poi della presenza come headliner di artisti provenienti dal pop più mainstream che, solo fino a qualche anno fa, sarebbero stati decisamente impensabili in un festival come il Primavera.

Certo è che finché questo The New Normal rimarrà l’unica eccezione del sistema, questa nuova normalità rimarrà una splendida novità utopistica, una isolata vittoria per chi da anni lotta per ottenere i dovuti riconoscimenti ufficiali e ufficiosi. Restando un evento unico perde la sua utilità perché dovrebbe essere un modello da imitare, non solo un esempio da ammirare.

Per celebrare questa nuova normalità abbiamo selezionato 20 artisti di quelli presenti nel cartellone del Primavera per una playlist da ascoltare (e una gallery tutta da sfogliare) per entrare ancor più piacevolmente in modalità The New Normal, non solo dal 30 maggio all’1 giugno.

1) Rosalía – Malamente

2) Mac De Marco – Chamber Of Reflection

3) Erykah Badù – On & On

4) J Balvin – Ginza

5) Charli XCX – Boom Clap

6) Interpol – Evil

7) Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe

8) mura masa – Love$ick feat. A$AP Rocky

9) Miley Cyrus – We Can’t Stop

10) Suede – Beautiful Ones

11) Janelle Monàe – Tightrope feat. Big Boi

12) James Blake – Retrograde

13) FKA Twigs – Two Weeks

14) Pusha T – If You Know You Know

15) Princess Nokia – Tomboy

16) Tame Impala – The Less I Know The Better

17) Nina Kraviz – Ghetto Kraviz

18) Primal Scream – Rocks

19) Robyn – Dancing On My Own

20) Stereolab – Super Electric

Chiara Colasanti, Vanity Fair