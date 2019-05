Rai, Salini: “Grande soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti ai Diversity Media Awards”

Con 2 premi nelle prestigiose categorie “Miglior programma Tv”, vinto da Ballando con le stelle, e “Migliore serie Tv italiana”, che è stato assegnato a pari merito alla produzione Rai Fiction “L’amica geniale” e a Skam (TimVision), oltre a numerose nomination la Rai raccoglie un ottimo risultato nella quarta edizione dei Diversity Media Awards, l’iniziativa – organizzata dall’associazione no-profit Diversity – che attribuisce i riconoscimenti ai media (tv, radio, web, cinema, pubblicità, stampa, tg) e ai personaggi che nel 2018 hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante delle persone e delle tematiche legate alla diversità nelle aree LGBT+ e, per la prima volta, anche di genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, (dis)abilità.

“I riconoscimenti ottenuti ai Diversity Media Awards – commenta l’amministratore delegato Fabrizio Salini – sono per la Rai motivo di grande soddisfazione. Viene riconosciuta infatti ancora una volta la nostra capacità di promuovere inclusione, di portare all’attenzione del pubblico questioni decisive per l’avanzamento di una società, di trattare con rispetto delle persone e delle diverse sensibilità temi talvolta controversi”. “Ed è doppiamente importante che il servizio pubblico lo sappia fare con programmi premiati anche dall’Auditel, come “Ballando con le stelle” e “L’Amica geniale” – conclude Salini – a riprova del fatto che la Rai rifiuta la divaricazione tra quantità degli ascolti e qualità dell’offerta. E’ nostro impegno offrire al pubblico più largo i valori che fanno crescere una comunità. Anche per questa via assolviamo alla missione di costruire coesione sociale che ci assegna il Contratto di Servizio”.