Lunedì tornerà, su Rai1, “Reazione a catena”. Marco Liorni condurrà la nuova edizione

Torna dal 3 Giugno “Reazione a Catena”, giunto alle 13ᵃ edizione, il preserale dell’estate di Rai1 in onda alle 18.45 dal lunedì al venerdì, con un nuovo conduttore, Marco Liorni, già volto noto della rete.

Il gioco conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori proponendo ogni stagione più di 7.000 diverse associazioni di parole.

“Reazione a Catena” è un programma multipiattaforma. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 3 Giugno al 22 Settembre alle 18.45, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale e sui seguitissimi social della trasmissione che vantano una comunità di oltre 90.000 persone che si diverte a giocare con contenuti dedicati.