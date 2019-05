Nek debutta da conduttore su Radio2

Si avvicina sempre di più il 22 settembre, giorno in cui Nek tornerà in concerto con un appuntamento all’Arena di Verona. Il live darà ufficialmente il via a “Il mio gioco preferito – European tour”, un tour di 30 date che da novembre farà tappa nelle grandi città europee, con 3 nuovi live in Svizzera – e porterà Nek a suonare nei teatri di tutta Italia fino al 2020.

Da sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli artistici, nelle prossime settimane, per la prima volta, Nek si cimenterà in un ruolo per lui inedito, quello di conduttore radiofonico: con Andrea Delogu, sarà al timone di “Alza la radio”, in onda dal 2 giugno la domenica sera su Rai Radio2, per 4 appuntamenti dalle 21 alle 22.30. Il programma sarà uno show radiofonico in cui Nek, al suo debutto alla conduzione, presenterà, intratterrà e ospiterà grandi personaggi del mondo della musica. La musica, ovviamente, sarà la protagonista.

ANSA