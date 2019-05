Fabio Rovazzi ha un nuovo amore: la youtuber Kokeshi

Il cantante e videomaker, finita la storia con Karina Bezhenar, volta pagina. Nel suo cuore adesso c’è la youtuber dai capelli blu Karen Rebecca Casiraghi. I due adesso sono in vacanza insieme ai Caraibi

Nuovo amore per Fabio Rovazzi. Archiviata la storia con la modella Karina Bezhenar (la fine è diventata pubblica solo qualche settimana fa), il cantante e videomaker ha già il cuore occupato. Lei è Karen Rebecca Casiraghi, o meglio conosciuta su Youtube come Kokeshi. Segni particolari: lunghi capelli blu. I suoi video in Rete superano il milione di visualizzazioni, su Instagram fa circa 500 mila follower.

Con Rovazzi dura da appena un mese, come ha rivelato lui a Chi che ha pubblicato le prime foto da coppia, per le strade di Milano.

E i due, insieme, sono adesso volati ai Caraibi, per quella che ha tutta l’aria di essere la prima vacanza di coppia. E se Rovazzi in Rete racconta il viaggio, tra mare e «lucertole giganti», lei resta lontano dall’obiettivo «social». È ancora presto. La prima «cartolina» dei due, intanto, è sulla sabbia. Mano nella mano.

A farli conoscere è stata, ormai diverso tempo fa, un’anteprima cinematografica. Entrambi all’epoca erano fidanzati. Quando tempo dopo si sono ritrovati single, «è scattato subito qualcosa di bello». Kokeshi fa parte di Newtopia, l’agenzia creata da Fedez, un tempo amico inseparabile di Rovazzi. I due hanno troncato ogni rapporto pubblico da circa due anni, senza mai spiegarne il motivo: «Le amicizie a volte inciampano».

Tra Rovazzi e Karina è, invece, durata circa tre anni. Per annunciare l’addio, il 25enne ha poi scelto queste parole: «Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo: sì, io e Karina ci siamo lasciati da un po’ di tempo, ma siamo rimasti in ottimi rapporti». L’autore del tormentone Andiamo a comandare, datato 2016, sta per tornare con un nuovo singolo estivo. Dopo aver sperimentato la recitazione, la conduzione e la regia.