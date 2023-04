The Crown 6, le prime immagini del principe William e di Kate Middleton

Sono uscite le primissime foto che mostrano i nuovi attori che interpretano i ruoli del principe William e di Kate Middleton nella sesta e ultima stagione della fortunata serie Netflix, vincitrice di un Emmy Award. Il 23enne Ed McVey si cala nel ruolo del principe da giovane, mentre la 19enne nuova arrivata Meg Bellamy veste i panni di Kate. Il sesto atto approderà sulla piattaforma di streaming per la fine del 2023 (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Si tratta di quattro scatti che arrivano direttamente dal set dello show, attualmente in produzione. Li condivide l’account ufficiale di Instagram della serie televisiva, assieme al profilo di Netflix UK (potete guardare le immagini in fondo a questo articolo).

Parliamo della sesta e ultima stagione della fortunata serie Netflix, vincitrice di un Emmy Award. Il 23enne Ed McVey interpreta il ruolo del principe inglese da giovane, mentre la 19enne nuova arrivata Meg Bellamy si cala nei panni di Kate.

Il sesto atto dello show che racconta le vicende della casa reale targata Gran Bretagna approderà sulla piattaforma di streaming per la fine del 2023.



LA TRAMA FA UN SALTO IN AVANTI, CATAPULTANDO I PERSONAGGI NEGLI ANNI 2000

La stagione finale di The Crown fa avanzare notevolmente la storia, catapultando gli spettatori negli anni 2000. Questa è l’epoca in cui il principe William comincia a frequentare l’università a St Andrew’s. Ha un desiderio: vorrebbe condurre una vita normale, per quanto lui possa fare dato che è l’erede al trono (anzi: oggi è l’erede al trono, mentre negli anni 2000 in cui è ambientata la sesta stagione di The Crown è ancora l’erede dell’erede al trono, visto che la nonna Elisabetta era ancora viva).

UNA STAGIONE CHE SI SOFFERMERÀ SULL’INCONTRO E SULLA STORIA D’AMORE TRA WILLIAM E KATE

La sesta stagione mostrerà la vita universitaria del principe William, oltre a quella di colei che ancora non sa quale destino la attende. Vedremo Kate Middleton del Berkshire, studentessa universitaria che frequenta la stessa scuola del suo principe (suo davvero, dato che lei è una suddita della nonna di lui, la Regina).

Ma “suo principe” anche nel senso amoroso e favolistico dell’espressione: questa è infatti una storia che davvero potremmo definire la tipica fiaba della principessa che attende il principe azzurro, anche se stavolta la principessa in questione è una duchessa.

Verrà raccontato come i due si sono incontrati per la prima volta nel campus. Dopo di che sarà seguita passo dopo passo la nascita della loro storia d’amore, seguendo le varie vicende del regno della regina Elisabetta II.