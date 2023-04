“Guardiani della Galassia Vol. 3” atterra a Disneyland Paris: da Chris Pratt a Zoe Saldana per l’anteprima

In attesa dell’arrivo al cinema dal 3 maggio, il cast del film Marvel ha partecipato a un evento speciale

“Guardiani della Galassia Vol.3” arriverà dal 3 maggio nelle sale italiane. Nella marcia di avvicinamento al ritorno dei supereroi Marvel sul grande schermo, il regista e sceneggiatore James Gunn e il cast Chris Pratt, Zoe Saldaña Karen Gillan, Pom Klementieff e Vin Diesel hanno intrapreso un viaggio intergalattico a Disneyland Paris per l’evento di Gala europeo al Marvel Avengers Campus, dove si è svolta l’anteprima europea (prima ancora della première a Hollywood).

Il film

In “Guardiani della Galassia Vol. 3” l’amato gruppo di improbabili supereroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Il terzo capitolo è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

Avengers Campus

Al Marvel Avengers Campus gli ospiti diventano “reclute” entrando in azione al fianco dei Supereroi vivendo epiche avventure ed esperienze emozionanti su attrazioni come Spider-Man W.E.B Adventure e Avengers Assemble: Flight Force. Il Marvel Avengers Campus di Disneyland Paris è stato creato da Tony Stark in persona per scoprire, reclutare e addestrare la prossima generazione di Supereroi. Le reclute hanno la possibilità di assumere un ruolo attivo al fianco dei Supereroi, tra cui Star-Lord e Gamora, Captain Marvel, Spider-Man, Shuri nella sua veste di Black Panther. Con i suoi spettacolari e inaspettati incontri, i ristoranti e i negozi dove le reclute possono equipaggiarsi con accessori high-tech, Avengers Campus è un’esperienza completamente immersiva dedicata a grandi e piccini.