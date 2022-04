Top Gun: Maverick, nuovo teaser dal film con Tom Cruise in sala dal 25 maggio

Èuscito un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola in arrivo nelle sale a partire dal 25 maggio. Un trailer spettacolare che in 30 secondi lascia a bocca aperta. Anzi: a bocca spalancata… Ecco il mini trailer che anticipa il sequel del cult movie con Tom Cruise nei suoi panni più iconici, quelli del Tenente Pete “Maverick” Mitchell

È uscito un nuovo teaser di “Top Gun: Maverick”, l’attesissimo film che arriverà nelle sale a partire dal 25 maggio.

Si tratta del sequel del cult movie con Tom Cruise protagonista, una pellicola leggendaria a cui si deve l’immaginario a stelle strisce targato anni ’80. Questo secondo atto vede il grande ritorno del divo hollywoodiano in uno dei ruoli più iconici della sua carriera, quello di Pete “Maverick” Mitchell. Un personaggio a cui Tom Cruise deve molta della sua fama: va a Maverick il merito di aver sancito questo attore a star americana.



Questo assaggio da 30 secondi che Paramount ha rilasciato in queste ore fa venire l’acquolina in bocca a tutti coloro che non vedevano l’ora di rivedere Maverick in azione. E c’è qualcuno che era esente dal non vedere l’ora di rivedere Maverick in azione? Ecco.

Il film uscirà in Italia il 25 maggio, mentre due giorni dopo arriverà nelle sale statunitensi, il 27 maggio.

Sono già disponibili i biglietti per le esclusive anteprime che si terranno il 21 e il 22 maggio in tutti i cinema italiani che partecipano all’iniziativa. I biglietti, messi in vendita già dal 21 aprile, stanno andando a ruba.



Potete guardare il nuovo teaser di “Top Gun: Maverick” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

IL FILM

“Top Gun: Maverick” vede alla regia Joseph Kosinski; la sceneggiatura è scritta a sei mani da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie.

Il cast è chiaramente capitanato da lui, il mitico Tom Cruise che torna nel suo ruolo più iconico. Ad affiancare il divo sul set ci sono Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis. Non mancano all’appello nemmeno i mitici Ed Harris e Val Kilmer.

LA TRAMA

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise, anche se non è certo necessario specificarlo…) dopo oltre un trentennio di servizio onorato nella Marina sta ancora lavorando. Eccome se sta lavorando! Il suo nome continua essere scritto a caratteri cubitali tra i migliori aviatori.

Ama così tanto il proprio mestiere che evita di proposito qualsiasi tipo di promozione perché altrimenti non potrebbe più volare. Accetterà di buon grado il ruolo da collaudatore di nuovi aerei, una missione che ancora una volta lo spingerà oltre i limiti. Gli verrà assegnata una squadra speciale di allievi dell’Accademia Top Gun, un gruppo di giovani che Maverick dovrà addestrare e con cui partirà per una missione segreta.

Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (interpretata da Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”.

Il protagonista interpretato da Cruise dovrà fare i conti con il proprio passato, i cui fantasmi non se ne sono certo andati. Si troverà quindi ad affrontare le sue paure più recondite. Quelle sue paure sono il più grande nemico, l’unico che potrebbe far saltare la missione ardua che Maverick sta per compiere.