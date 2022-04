Tgr RegionEuropa su Rai 1

Quando il lavoro è “green”

La richiesta di competenze “green” per lavori legati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico – obiettivi perseguiti dalle strategie dell’Unione Europea – è sempre più forte. Se ne parla, in occasione della Festa del Lavoro, a “RegionEuropa”, il settimanale europeo della Tgr curato da Dario Carella, in onda domenica 1° maggio alle 11.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Nel servizio i dati di uno studio Unioncamere-Anpal con le professioni più richieste e un commento di Franco Amicucci di Skilla.



Da Bruxelles, poi, la cronaca dell’assemblea delle città e delle regioni europee in solidarietà con l’Ucraina, con una intervista al presidente del Comitato delle regioni europee Apostolos Tsitsikostas, e un approfondimento di Antonio Silvestri sulle proposte di riforma delle indicazioni geografiche a tutela degli alimenti, che presenta luci e ombre. È quanto emerge da un primo incontro promosso da Origin Italia, l’Associazione che raggruppa i Consorzi di tutela, dove sono emerse preoccupazioni sul rischio che si possano far prevalere dei nomi generici che richiamano le Dop italiane e si è dibattuto del ruolo attribuito ai Consorzi. Nel servizio, gli interventi del Presidente di Origin, Cesare Baldrighi e dell’europarlamentare e relatore del progetto al Parlamento Europeo, Paolo De Castro



In chiusura, l’appuntamento con la rubrica “Opportunità Europee”: nello spazio in collaborazione con Europe Direct Umbria, il progetto Interreg “Adrinet” per tutelare gli ecosistemi marini dell’Adriatico in collaborazione con i pescatori di Italia, Albania e Montenegro.