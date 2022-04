Miami supercops in prima serata su Retequattro

Sabato 30 aprile, in prima serata su Retequattro, appuntamento con “Miami supercops”, il film cult con Bud Spencer e Terence Hill, diretto da Bruno Corbucci.

Doug Bennet e Steve Forrest sono due grandi amici; il primo lavora per l’FBI, il secondo ha lasciato il Corpo a causa della lentezza della burocrazia che lega le mani alla giustizia. Ma c’è un caso che richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Garret, esce di prigione per andare a Miami. Garret, insieme ad altri complici, aveva fatto una rapina di venti milioni di dollari: nessuno scoprì il nome dei complici e dove finì tutto il denaro.

LO SAPEVETE CHE:

Miami Supercops è il quindicesimo film della coppia Bud Spencer e Terence Hill.

A curare la colonna sonora sono i La Bionda, duo musicale formato dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda con all’attivo numerose soundtrack anni ’80 dei film di Spencer e Hill.

Il manifesto del film è opera del noto artista italiano Renato Casaro.

Cast: Bud Spencer, Terence Hill, Jakie Castellano, C. B. Seay, Ken Ceresne e Richard Liberty.