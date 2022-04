Jennifer Lopez e Ben Affleck, nel contratto prematrimoniale l’impegno a fare sesso almeno quattro volte a settimana￼

Le due star sono fidanzate dopo il ritorno di fiamma dell’estate scorsa

Il ritorno di fiamma fra Jennifer Lopez e Ben Affleck convolerà in uno dei matrimoni più attesi del mondo dello spettacolo. Dopo l’annuncio di nozze imminenti (di cui però non si conosce ancora la data) fra la cantante e attrice e l’attore, ora circolano anche indiscrezioni sul loro contratto prematrimoniale che pare contenga una clausola molto dettagliata anche per quel che riguarda la loro vita intima: stando alle rivelazioni di «Esquire», J.Lo. avrebbe infatti chiesto (e ottenuto) che venga inserito nell’accordo anche l’impegno a fare sesso almeno quattro volte a settimana.

Il motivo della richiesta sarebbe quello di evitare infedeltà e cali del desiderio, garantendo a entrambi di mantenere viva la fiamma della passione, benché forse in modo non del tutto spontaneo. Per quanto la clausola possa apparire bizzarra, fa il paio con quanto aveva chiesto Lopez, 53 anni, nel primo contratto prematrimoniale stilato con Affleck, 49 anni: i due, già fidanzati fra il 2002 e il 2004, avrebbero dovuto sposarsi anche in quell’occasione, ma a quanto pare fra i motivi della rottura ci fu proprio un’altra richiesta della superstar, cioè quella di ottenere 5 milioni di dollari di risarcimento nel caso in cui Affleck l’avesse tradita.