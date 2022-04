Clinica baviera sceglie i podcast: il nuovo progetto editorale “vediamo chiaro”

Uno strumento mediatico “diretto” per aprire gli occhi e scoprire, insieme ai medici di clinica baviera e ad ospiti speciali, l’importanza del nostro sguardo, di come allenare i nostri occhi all’arte e di come tenerli in salute con ciò che mangiamo. Si parlerà anche di difetti visivi e di come sistemarli.

Clinica Baviera racconta, per la prima volta, attraverso lo strumento originale e sempre più diffuso del podcast, l’importanza della vista, dello sguardo, di come allenare gli occhi all’arte, di come tenerli in salute con ciò che mangiamo e di come sistemare i difetti visivi. Contenuti medici e non solo, da ascoltare dove e quando si vuole da qualsiasi pc, smartphone o tablet.

“Vediamoci chiaro”, questo il nome del nuovo progetto editoriale dell’Istituto oftalmico, si articolerà su una serie di episodi, disponibili con cadenza settimanale, sulle principali piattaforme audio (Spotify) e audible come Google Podcasts tutti da scaricare a piacimento. Un modo diverso di comunicare per guardare il mondo con occhi diversi!

Tanti gli argomenti che verranno trattati dai medici di Clinica Baviera e dagli ospiti speciali che diventeranno “voci narranti” per intrattenere gli ascoltatori sull’importanza di avere occhi in salute, cercando di evitare gli eccessi delle cattive abitudini alimentari, le irritazioni date dalle allergie primaverili, i problemi dovuti a sole, cloro, mare e sabbia nella stagione estiva, e non solo … si parlerà anche di make up, arte, sport, illuminazione di interni e di tutto ciò che ruota intorno alla vista a 360°.

Realizzato in collaborazione con l’agenzia Guardans Cambó, il progetto è già disponibile con le prime quattro puntate dedicate a:

Episodio 1 – Nel primo episodio “Interventi laser: togliersi gli occhiali si può” ci si occupa di chi vede il mondo sfocato, troppo vicino o troppo lontano ed è obbligato ad osservarlo attraverso le lenti, ma anche di come è possibile rinunciare agli occhiali e vederci chiaro attraverso la chirurgia laser, guadagnando indipendenza ed autonomia e sentendosi finalmente più liberi e contenti.

Ospite della prima puntata è Fabio de Vivo, conduttore di R101, presentatore per QVC Italia e Dj Producer che ha da poco fatto un’operazione laser per togliersi gli occhiali e che racconta la sua esperienza e la sensazione che ha provato quando è tornato a vedere bene.

Episodio 2 – Nel secondo episodio “Make up: come utilizzarlo per non danneggiare gli occhi”, Ornella Riverditi, make up artist che ha truccato in quasi 30 anni di professione famose attrici, vip e modelle del calibro di Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Sharon Stone e molte altre ancora, risponde su come deve truccarsi chi porta gli occhiali e quali sono gli accorgimenti giusti per valorizzare lo sguardo (sono preferibili tonalità neutre sul beige o total black?) oltre a cosa fa bene ai nostri occhi e cosa può danneggiarli. E se dovesse capitare di incorrere in alcune infezioni date dall’uso scorretto del make up applicato? Il podcast risponde anche a questi dubbi, aiutandoci a fare chiarezza sui rischi che si possono dover affrontare e su come risolverli grazie ai consigli di medici specializzati.

Episodio 3 – Nel terzo episodio “La salute degli occhi passa dalla tavola”, la scrittrice e blogger Tiziana Colombo (nonnapaperina.it), fondatrice dell’associazione senza scopo di lucro “Il Mondo delle Intolleranze”, e lo chef Tommaso Arrigoni, una stella Michelin per il suo ristorante milanese Innocenti Evasioni (innocentievasioni.com), svelano i segreti per cucinare in modo gustoso e appetibile ai nostri occhi gli ingredienti che fanno bene a mente, corpo e vista… perché si sa, in tavola anche l’occhio vuole la sua parte!