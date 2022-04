Amici 21 “Nunzio e Albe al ballotaggio”. Un altra fake news per aumentare la share?

Le anticipazioni della settima puntata del serale di Amici 21, rivelano gli allievi finiti al balottaggio, Nunzio e Albe

Il talent show Amici 21, condotto da Maria De Filippi sembra aver perso l’aurea di unicità, esclusività e di originalità. Non sono una novità le critiche derivanti dagli ex professori del talent e dal malcontento suscitato nel pubblico.

Nella scorsa puntata la fuga della notizia che prediceva, l’eliminazione del ballerino Nunzio ha scatenato nei fans disappunto. Con la messa in onda della puntata i fans hanno tirato un sospiro di sollievo. L’anticipazione si è rivelata una fake news.



Le continue fughe di notizie del talent show che si rivelano false inducono molti a pensare che si tratta di tattiche di marketing per creare hype. Tattiche che infastidiscono i più fedeli spettatori del format televisivo. Più che un talent show risulta ad oggi essere un reality show.



Di seguito le anticipazioni della puntata registrata mercoledì 27:

La prima manche

La settima puntata del serale di Amici21 andrà in onda su Canale 5 sabato 29 aprile a partire dalle 21:20 circa.

La prima manche vedrà sfidarsi la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini contro quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Le tre gare prevedono le seguenti sfide: Luigi contro Nunzio con il cantante che uscirà vincente; Michele verrà sconfitto da Sissi; Luigi vincerà contro il ballerino di latino-americano.

Dal momento che Zerbi e Celentano vinceranno la prima mance, i due professori manderanno al ballottaggio Nunzio, Serena e Alex. Al termine di una sfida tra compagni di squadra, il ballerino latinista sarà eliminato provvisoriamente.

La seconda manche

Nella seconda manche il duo Zerbi/Celentano affronterà Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Stando alle anticipazioni, la prima delle tre gare vedrà Michele vincere contro Dario nel guanto di sfida.

Successivamente Luigi uscirà sconfitto contro Albe mentre nella terza gara si rinnoverà il confronto tra Albe e Luigi: i due allievi dovranno affrontarsi al guanto di sfida sul brano “Io vagabondo”. La manche si chiuderà con la vittoria del team Zerbi/Celentano.

Per questo, la maestra di danza e il professore di canto manderanno al ballottaggio gli unici due allievi rimasti nel team avversario: tra Dario e Albe, verrà eliminato in modo provvisorio il cantante seguito da Pettinelli.

La terza manche

La terza gara, invece, vedrà nuovamente faccia a faccia il team Zerbi/Celentano contro i “CuccaTodo”. Le tre gare andranno in questo modo: Serena vincerà contro Michele; Luigi contro Alex; e nell’ultima sfida Sissi batterà Michele.

Al momento di decidere chi mandare al ballottaggio, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sceglieranno Luigi e Michele, gli unici allievi rimasti nel team avversario.

Il testa a testa finale



La settima puntata del serale di Amici21 è l’ultima prima della semifinale. Quindi gli allievi al ballottaggio si giocano l’ingresso alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni fornite da Amici News, Luigi sarà il primo allievo a essere salvato dai giudici. Dunque, Nunzio e Albe si giocheranno la permanenza all’interno del programma.