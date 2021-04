Rai, nuovo weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, il giornalista Federico Zatti, autore del libro “Una strana nebbia”. E ancora, il comico Paolo Rossi, qui nelle vesti di scrittore con “Meglio dal vivo che dal morto”. Ospite al “Caffè” anche Claudia Endrigo, figlia del noto cantautore con il libro “Sergio Endrigo, mio padre” e, infine, l’attrice Daniela Poggi, attualmente in libreria con “Ricordami!” un racconto intimo ed emozionante. Domenica su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata ascolterete Marisa Laurito, Tinto, Pierdavide Carone.