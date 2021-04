“Il sogno di una cosa”: la storia “sentimentale” del Pci raccontata da Toni Capuozzo su Focus

Venerdì 30 aprile e sabato 1° maggio va in onda in prima serata su “Focus” il viaggio-reportage sul centenario del Partito comunista italiano

A 100 anni dalla nascita del Pci, e a 30 dal suo scioglimento, la rete tematica “Focus” dedica all’evento due speciali di prima serata intitolati “Il sogno di una cosa”. Il 30 aprile e il 1° maggio, andrà in onda il reportage firmato da Toni Capuozzo e realizzato a bordo di un pulmino UAZ: una storia sentimentale del Partito comunista italiano e un ritratto antropologico dei suoi attivisti, fatto “con rispetto, ma senza nostalgia”.

“Non un pellegrinaggio devoto o un soddisfatto aggirarsi tra le sue macerie, ma un percorso tra i luoghi cruciali della sua storia, incontrando testimoni e persone qualunque”, racconta Capuozzo. Realizzato a cura di NewsMediaset, con la regia di Roberto Burchielli e con inserti storici a cura di Roberto Olla, si tratta di un road movie che parte da Sesto San Giovanni e prosegue per Torino, Bologna, Monfalcone, Casarsa della Delizia, Genova, Padova, le Frattocchie, la Bolognina, Trieste.



Per strada, tanti e significativi incontri: la figlia adottiva di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, e quella di Ettore Scola. La cuoca della Festa de l’Unità e la giovane protagonista del primo manifesto femminista italiano. Claudio Martelli, Sergio Staino e Luciano Ligabue. Tanti militanti e dirigenti locali, sconosciuti al grande pubblico.

Ma le serate di “Focus” dedicate alla ricorrenza non si fermeranno con il reportage di Capuozzo. Venerdì 30 aprile, a seguire andranno in onda i documentari in prima visione assoluta “Pasta nera” e “Stalin-Trockij: duello mortale“, mentre il 1° maggio ci sarà il primo appuntamento con il nuovo programma dedicato ai libri “Focus libri“, in questa puntata dedicato a “Il secolo breve del Partito comunista“, e il documentario in prima visione “Alla scoperta dell’America: Kruscev e il viaggio del 1959“.

