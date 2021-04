Il ritorno dei Coldplay: il nuovo singolo è “Higher power”

Il primo indizio è arrivato martedì 27 aprile: sugli account dei social network dei Coldplay è comparso un link misterioso, alienradio.fm. Cliccando si accede a un sito dove si può giocare con frequenze disturbate per accedere a messaggi poco chiari. Il lancio del nuovo album della band britannica? Probabile, perché ora è arrivata la comunicazione ufficiale dell’arrivo di un nuovo brano: si intitola Higher Power e sarà disponibile dal 7 maggio.

“Higher Power è una canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020″, ha scritto la band su Twitter. “È stata prodotta da Max Martin che è una vera meraviglia dell’universo. Esce il 7 maggio. Love c, g, w & j”. Quello in arrivo sarà il nono album della band formata da Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion e Jonny Buckland: nati nel 1996, i Coldplay hanno debuttato nel 1999 e hanno pubblicato il primo album, Parachutes, nel 2000. Tra i più grandi successi Viva la vida, Yellow, In my place, Fix you e Paradise. L’ultimo album della band risale a novembre 2019: Everyday life, a quattro anni di distanza dal precedente A head full of dreams, presentava inedite influenze mediorientali ed era stato presentato con un concerto in streaming in Giordania, senza tour mondiale a seguire.

Repubblica.it