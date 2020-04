Me contro Te in digitale dal 1° maggio

“Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S” sarà disponibile dal 1 Maggio per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 14 Maggio il film sarà disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Luì e Sofì sono una coppia di giovani fidanzati che pubblicano video quotidianamente su YouTube, conosciuti come Me contro Te. Diventati ormai famosi tra i bambini, i due youtuber sperano di vincere il premio Like Award per i loro video, ma il loro nemico, noto come Signor S, ha in mente di rubare il premio. Servendosi del proprio assistente, il Professor Cattivius, il Signor S riesce a rapire Luì e Sofì, imprigionandoli nel laboratorio sotterraneo e sostituendoli con due cloni che reclamizzano in video uno slime molto gradito ai bambini. Grazie ad esso, il Signor S cercherà di diventare il padrone del Mondo, annientando le celebri “trote” dei Me contro Te con l’aiuto di Perfidia, la sua assistente.

Al cinema, nel weekend di debutto, il film ha incassato 5 milioni e mezzo di euro, risultato inatteso che lo ha portato in vetta alle classifiche del botteghino (scalzando dal primato Tolo Tolo di Checco Zalone). Il film, inizialmente, doveva essere trasmesso solo in pochi cinema (pressoché nelle grandi città) e doveva restare in programmazione per tre giorni, ma visto il successo ottenuto è stato diffuso in molte più sale e prolungato per altre settimane. Nel secondo weekend il film ha incassato più di un milione e settecentomila euro, scendendo però al secondo posto della classifica (superato da 1917 di Sam Mendes). Nel terzo, invece, totalizza 500mila euro piazzandosi settimo nella classifica degli incassi mentre, nel quarto weekend, incassa meno di 200mila euro scendendo al decimo posto. In totale il film ha incassato poco più di 9 milioni e mezzo di euro.

Me Contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è diretto da Gianluca Leuzzi, da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, e scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Cristina Audisio. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa. Molte delle riprese si sono svolte presso il Luneur Park di Roma. Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

