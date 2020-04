Lorella Cuccarini lascia La vita in diretta? “Pessimi rapporti con Matano”, il gossip

La vita in diretta, il rapporto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano: il gossip che non ti aspetti

L’indiscrezione va presa con le pinze ma sicuramente è destinata a far scalpore. Secondo quanto sussurra La Repubblica, Lorella Cuccarini sarebbe pronta a lasciare La vita in diretta. Stando all’ultimo articolo apparso sul sito del noto quotidiano la conduttrice sarebbe in procinto di mollare – dopo neppure un anno –



Lo storico format di Rai Uno per via dei pessimi rapporti con il suo co-conduttore, il giornalista Alberto Matano. Un gossip che farà sicuramente rumore visto che proprio di recente l’ex mezzobusto del Tg 1 ha ammesso di stimare molto la collega e di aver subito trovato una certa sintonia dietro e davanti alle telecamere. Dichiarazioni di facciata o fake news per destabilizzare la coppia? Chissà…

“L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”, si legge su La Repubblica, in un articolo dedicato alle novità della prossima stagione televisiva in casa Rai. Probabile, dunque, che Alberto Matano resti a La Vita in Diretta ma nulla è ancora certo. A causa del Coronavirus i dirigenti Rai sono ancora in alto mare con l’organizzazione dei prossimi palinsesti televisivi.

Dopo i primi mesi decisamente poco esaltanti, La vita in diretta è riuscita a imporsi nel pomeriggio televisivo di Rai Uno. Da quando è iniziato il lockdown il programma è stato seguito da quasi 3 milioni di telespettatori, battendo ripetutamente Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, per anni leader incontrastato di quella fascia oraria.





Antonella Latilla, Gossipetv.com