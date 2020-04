Ivan Gonzalez parla di Sonia Pattarino, poi rivela: ‘Sento una ragazza molto famosa, ma è fidanzata’

Ormai da diversi anni Ivan Gonzalez fa parte della TV italiana, in particolar modo grazie a Temptation Island Vip come tentatore e Uomini e Donne come tronista. Qui ha conosciuto colei che ora è la sua ex, Sonia Pattarino, con la quale non scorre buon sangue a causa di numerose incomprensioni. Ad aumentare ancor di più le distanze tra i due, il fatto che Ivan non l’abbia mai menzionata più di tanto parlando delle sue storie d’amore durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, provocando una reazione nella corteggiatrice sarda.

In questo periodo di isolamento Ivan Gonzalez si trova in Spagna. Anche qui non sono mancate le polemiche, dato che è stato accusato di aver violato la quarantena ed è stato costretto ad intervenire. Contattato telefonicamente dal giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez, il modello spagnolo è tornato sulla questione Sonia Pattarino:

“A dire il vero, Sonia si è comportata malissimo nei miei confronti. Ha iniziato a sputare veleno sui social, alimentando l’ostilità della gente verso di me. Non riuscivo a difendermi perché ero nella Casa. Ha detto tante bugie, addirittura si è permessa di accusarmi di non parlare di lei al GF Vip. Ma come potevo dopo aver saputo quelle cose? Forse cercava visibilità? Sono situazioni che per me sono semplicemente inaccettabili”.

“Dopo un po’ mi sono reso conto che non potevamo continuare ad avere una relazione. Sonia ha 32 anni, era pronta ad avere figli e famiglia, a differenza mia che non me la sento ancora. Era troppo gelosa, possessiva. Perfino quando facevo serate nei locali si lamentava che le fan si avvicinassero a me. Ma dico: ti sei fidanzata con un ragazzo che lavora con l’immagine, hai avuto modo di conoscerlo in televisione. Non pensi che sia normale che le ragazze chiedano un selfie o un abbraccio quando mi incontrano? Non ho parole, credetemi”.

