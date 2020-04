Gennaro Lillio e Asia Agento hanno litigato? “Fatti suoi quello che pensa”

Pechino Express news, cos’è successo tra Gennaro Lillio e Asia Argento? La verità sulla lite

A detta di qualcuno, non correrebbe buon sangue fra Asia Argento e Gennaro Lillio: avrebbero litigato dopo (e addirittura durante) Pechino Express 2020. Discussioni, le loro, che avrebbero “gelato” il rapporto, che pareva esser nato sotto i migliori auspici. Ma qual è la verità? Gennaro non ne può più e ha voluto dire basta: sa bene come vengano gonfiati per benino alcuni gossip, per questo oggi, con la punta della sua verità, ha deciso di sgonfiarli tutti, confessando cos’è successo davvero con la Argento.

Il litigio tra Gennaro Lillio e Asia Argento non c’è mai stato. A dirlo, uno dei due interessati, l’ex concorrente del Grande Fratello (ed ex fidanzato di Francesca De André), che su Instagram ha scritto: “Leggo diversi articoli su una lite tra me e Asia Argento. Mai discusso, mai litigato con Asia. Per di più non ho mai risposto a lei riguardo alle considerazioni fatte su Pechino Express. Saranno fatti suoi quello che pensa. Io posso pensare altro, ma questo non vuol dire che ci litigo o ci ho litigato”. Gennaro fa riferimento agli ultimi attacchi sferrati da Asia Argento contro il programma di Rai 2.

Gennaro Lillio (di lui si sta parlando per via della sua vicinanza a Ema Kovac) ha poi voluto dire la sua su un tipo di giornalismo che inventerebbe notizie di sana pianta e che userebbe le sue dichiarazioni per creare titoli sensazionalistici: “Non sapete fare il vostro lavoro. Pur di fare colpo sul lettore, cambiate parole o inventate titoli osceni. Nell’ultimo anno ho visto una mancanza di professionalità nella stampa e da parte di chi scrive… Cosa che non mi sarei mai aspettato!”. Costantino Della Gherardesca interverrà sulla questione, dopo quello che ha detto a Pronto Detto Fatto?





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com