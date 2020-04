Eva Riccobono è incinta: secondo figlio in arrivo per la super modella e il compagno Matteo Ceccarini

La bionda 37enne annuncia la nuova gravidanza sul social. Condivide una foto in cui fa il bagno con il futuro papà bis: l’acqua lascia intravedere il pancione

Eva Riccobono è incinta: secondo figlio in arrivo per la super modella siciliana, già mamma di Leo, nato il 30 maggio 2014 e che tra poco compirà 6 anni. La 37enne annuncia la gravidanza bis sul social condividendo con i fan una foto in cui con il compagno Matteo Ceccarini è immersa in una vasca e fa un “bagno d’amore”. L’immagine l’ha scattata proprio il suo dolcissimo Leo.

“Love bath. Eravamo un po’ strettini ma con tanto amore… #lapanzacheavanza Photo by Leo”, scrive Eva Riccobono per accompagnare la foto postata sul suo account Instagram in cui rivela a tutti che è incinta del suo secondo figlio, di cui, però non rivela il sesso. L’acqua lascia intravedere il pancione: i mesi di gravidanza non sono pochi, ma la top model finora non aveva mai fatto parola sella sua nuova dolce attesa.

E’ serena con Matteo Ceccarini: il loro rapporto dura ormai da 16 anni. Il produttore musicale è papà anche di Virginia Beatrice, 19 anni, avuta da una precedente relazione. Da sempre adora la sua donna con cui ha scelto di allargare la famiglia.

“Eva è colta, seria, responsabile, bellissima, ha grandi valori. Questo basta a spiegare gli insieme. Al contrario non ho ancora capito cosa trova lei in me…”, aveva confessato il 48enne a Vanity Fair scherzando sul lungo legame con la Riccobono.





Annamaria Capozzi, Gossip.it