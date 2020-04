Aurora Ramazzotti, il fidanzato si trasferisce per lei, lascia Londra, convivenza a Milano dove cercherà lavoro: ‘Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini’

Aurora Ramazzotti pensa alla convivenza. Dopo la quarantena ‘affollata’ a Bergamo, a casa della mamma Michelle Hunziker, insieme alle sorelline più piccole, Sole e Celeste, Tommaso Trussardi, il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele (più il suo gatto Saba e i tre cani della showgirl e il marito, Lilly, Leone e la new entry Odino), tornerà a Milano con il ragazzo che le ha rubato il cuore. ‘Goffo’, come lo chiama teneramente lei, lascia Londra. I due vivranno insieme nel capoluogo lombardo, dove lui, laureato in ingegneria, sta cercando lavoro, come confessa a Oggi.

“I piani di Goffo erano un po’ diversi, doveva finire un master all’estero ma è saltato tutto ed è riuscito a prendere l’ultimo aereo per tornare qui”, spiega Aury. “Se la situazione migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme”, le fa eco Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti ne è contenta, finora la convivenza con il fidanzato sta andando alla grande: “Non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi. Sappiamo di vivere in una condizione di privilegio e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti”.

Goffredo ha conquistato tutti. Aurora svela: “Mamma lo coccola. Dopo tre giorni che stavamo insieme, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia è piaciuto subito. Ringrazio il cielo di avere genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto”.

