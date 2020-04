Alena Seredova e Alessandro Nasi, emozionante dolce attesa in coppia. L’ex moglie di Gigi Buffon mostra il suo pancione di 35 settimane: ‘Non è una situazione idilliaca, avrei preferito stare più serena…’

La bella 42enne dovrebbe partorire il 2 giugno, anche se si aspetta sorprese. ‘A partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale’

Alena Seredova e Alessandro Nasi vivono una dolcissima dolce attesa in coppia. La showgirl e modella ceca 42enne condivide una bella foto in cui posa con il compagno sorridente e serena e mostra il suo pancione di 35 settimane. Manca poco alla nascita della bambina. Alena Seredova, già mamma di Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, è felice: il suo pancione di 35 settimane racchiude un amore puro verso la terza figlia che arriverà:



La prima con Nasi, che, tenero papà, nei momenti intimi di relax, le accarezza il ventre arrotondato. Alena è pronta a conoscere la sua bimba. “La data ufficiale è il 2 giugno, ma dato che il mio secondogenito è nato in anticipo, mi hanno detto che anche lei potrebbe nascere prima. In più è una monella quindi è tutta storta… Io a partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale con la mia valigia!”, spiega a Crisalide Press.

Il momento di emergenza che vive il mondo intero le ha dato un po’ di apprensione. Alena Seredova però ha cercato di controllare lo stress. “Ho cercato di preoccuparmi il meno possibile. Ovviamente non è una situazione idilliaca, avrei preferito essere più serena. Dopo due mesi trascorsi in casa è difficile tenere alto lo spirito, anche se io sono una positiva di carattere”. spiega.

“La mia bambina che è dentro di me mi da’ molta forza, mi aiuta a combattere ogni giorno perché penso che vorrà avere una mamma sorridente – continua Alena – Inoltre lo faccio anche per i miei figli semi adolescenti, chiusi in casa, abituati a fare sport quotidianamente, è un grande sacrificio anche per loro e quindi cerco di essere allegra. Certo l’idea di dover andare in ospedale mi agita, soprattutto perché lo ritengo un luogo meno sicuro in questo momento rispetto a casa mia, dove mi sento protetta. Si un po’ di ansia mi sta venendo …ma cerco di non pensarci!

Durante la quarantena, la Seredova ha gestito al meglio le visite di controllo: “Non sono mai andata in ospedale. Vedo privatamente il mio medico che si trova a Milano, quindi ho dovuto spostarmi da Torino per fare le visite. Vado una volta al mese, ho ridotto al minimo indispensabile. Per fortuna mi sento bene, non ho problemi di pressione, solo un po’ di nausea all’inizio ma quello è normale”. Poi conclude: “Mi sento serena, vedremo quando sarà il momento…”. Il prossimo 10 maggio la sua festa della mamma sarà indimenticabile.





Annamaria Capozzi, Gossip.it