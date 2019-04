Umberto Tozzi non sta bene: il tour con Raf è stato rinviato

Umberto Tozzi sta male. Per questo motivo l’avvio del tour in tandem con Raf, nome d’arte del cantante pugliese Raffaele Riefoli, è stato rinviato.

Il cantautore torinese durante le prove avrebbe accusato una laringo – faringite, un’infiammazione delle alte vie aeree, che quindi non gli consentirebbe di cantare, almeno temporaneamente.

Umberto Tozzi e Raf: concerti rinviati

Il concerto d’esordio della coppia Tozzi – Raf era in programma per oggi 30 aprile. Ma è stato rinviato a mercoledì 8 maggio all’Rds Stadium di Rimini. Di conseguenza, a cascata, sono state rinviate anche tutte le altre tappe del tour già programmate dal 3 al 9 maggio. Comunque, dallo staff organizzativo del tour fanno sapere che tutti i biglietti venduti fino a questo momento rimangono perfettamente validi per le nuove date dei concerti.

Il tour toccherà 12 diverse città italiane e oltre all’esordio l’8 maggio a Rimini, comprenderà una tappa il 13 maggio al Mediolanum Forum di Milano, il 16 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 18 Maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Rispetto al calendario originario degli eventi, i concerti che subiranno un cambio di data sono quello di Bari che slitta al 30 maggio sempre al Pala Florio, quello al Pal’Art Hotel di Acireale fissato ora per il 1 giugno, quello di Eboli in programma il 19 maggio al PalaSele, quello al Palasport di Reggio Calabria il prossimo 5 giugno e, infine, quello in programma al PalaPrometeo di Ancona fissato per il 7 giugno.

Le altre date già programmate rimangono valide. Dall’organizzazione del tour di Umberto Tozzi e Raf fanno sapere che chi, eventualmente, volesse ottenere il rimborso del biglietto di uno degli eventi che hanno subito un cambiamento di data, dovrà richiederlo entro il 6 maggio per i concerti di Rimini, Reggio Calabria e Acireale. Mentre per i concerti di Bari, Eboli e Ancona la data entro cui richiedere il rimborso e l’11 maggio.

Riccardo Palleschi, Ilgiornale.it