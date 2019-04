La vita di Francesco Totti diventerà una serie tv

Libri, fumetti, videogiochi… Manca solamente il film, ma anche per quello è solo questione di tempo. Perché presto la vita di Francesco Totti (ieri a Montecarlo con Ilary) diventerà una serie Tv. Il dirigente giallorosso non comparirà all’interno della pellicola, ma verrà raccontata interamente la sua vita calcistica grazie all’autobiografia scritta con Paolo Condò. La Wildside (la casa di produzione di “The Young Pope”) ha deciso di acquisire i diritti di «Un Capitano» per realizzare una serie Tv interamente dedicata alla bandiera giallorossa. Un progetto che piano piano sta prendendo forma e che dovrebbe realizzarsi anche con la collaborazione di Sky. La domanda di tutti i tifosi adesso è soltanto una: chi interpreterà la leggenda giallorossa?

Corrieredellosport.it