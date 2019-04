Ultime dalla Rai, Tg in edizioni speciali per seguire situazione in Venezuela

La Rai seguirà nel pomeriggio l’evolversi della situazione in Venezuela. Dopo i notiziari di metà giornata di Tg1, Tg2 e Tg3, in cui la notizia è stata ampiamente trattata, il Tg3 riprenderà la linea per uno speciale con collegamenti e ospiti dalle 15.30 fino alle 16.30. Alle 16.35 il Tg2 aprirà una finestra straordinaria per documentare quanto sta accadendo nel Paese sudamericano in cui vive una numerosa comunità di italiani. Anche il Tg1 è pronto a proseguire la staffetta delle edizioni speciali e continuerà a dare ampio rilievo alla vicenda nei suoi notiziari. La situazione viene naturalmente seguita in diretta da Rainews24, il canale all news del Servizio Pubblico, con testimonianze e immagini dal Venezuela. Anche il Giornale Radio Rai racconterà nei notiziari e nei programmi questa tappa della storia venezuelana.