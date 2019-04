“Grande Fratello”, Jessica Mazzoli: “Morgan non mi ha chiamato”

Jessica Mazzoli è stata operata d’urgenza nei giorni scorsi per una peritonite. L’ex di Morgan si è collegata in diretta dall’ospedale per parlare con i ragazzi della casa del Grande Fratello 2019: «Me la sono vista brutta». Malgioglio le chiede se Morgan l’avesse chiamata, ma non l’ha fatto, per questo il cantautore si infuria: «Vergogna». Dopo essere stata operata per una peritonite Jessica Mazzoliancora non può rientrare nella casa del Grande Fratello 2019 perchè ricoverata in ospedale. La concorrente ha raccontato ai ragazzi della casa: «Sto meglio ma me la sono vista un po’ brutta, qui sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi e che vada tutto bene anche a voi». Malgioglio le chiede se Morgan, padre di sua figlia, l’avesse chiamata, ma Jessica dice di no. Malgioglio si infuria: «Caro Morgan, i miei complimenti! Bravo, ti faccio un applauso! Si deve vergognare, è un musicista così sensibile, non ci fa proprio una bella figura». La D’Urso prova a placare gli animi: «Diciamo che siccome sei isolata anche se Morgan ti avesse chiamato tu non ci avresti potuto parlare», una giustificazione piuttosto debole ma che tutela un po’ l’immagine del giudice di The Voice. «Entro un paio di giorni – ha comunicato la D’Urso – sapremo la decisione dei medici e poi comunicheremo a te e agli altri ragazzi se potrai rientrare nella casa».

Ida Di Grazia, Ilmessaggero.it