Torna il master in scrittura seriale di fiction

Un’offerta formativa specialistica per giovani sceneggiatori capaci di lavorare sulla media e lunga serialità, con particolare attenzione al rapporto tra scrittura, criteri di costo, regia e montaggio. È questo l’obiettivo della III edizione del master in scrittura seriale di fiction, organizzato dal Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, con sede a Perugia – dove si svolgeranno le lezioni – in collaborazione con Rai-Radiotelevisione Italiana/Direzione Rai Fiction e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA).

Il Master si rivolge a giovani che vogliono approfondire gli strumenti della scrittura e della produzione audiovisiva, facendo tesoro delle testimonianze, esperienze e best practice nazionali e internazionali più recenti.

La commissione – presieduta dal produttore Giannandrea Pecorelli (Aurora TV) e composta da Eleonora Andreatta (Direttore Rai Fiction, nella foto), Francesco Nardella (Vice Direttore Rai Fiction), Michele Zatta (Capostruttura Rai Fiction), Matteo Martone (Coordinatore didattico del Master, Rai Fiction), Giancarlo Leone (Presidente APA), Chiara Sbarigia (Direttore Generale APA), Monica Zapelli (docente e sceneggiatore) e Valerio D’Annunzio (docente e sceneggiatore) – ha selezionato 18 giovani scrittori idonei alla frequentazione del Master.

Ai primi sette classificati in graduatoria sono state assegnate altrettante borse di studio: 3 erogate da Rai Fiction, a totale copertura del costo d’iscrizione al Master; 4 erogate da APA, a parziale copertura del costo d’iscrizione.

Al termine del Master, come per le edizioni precedenti, gli allievi saranno avviati a tirocini di formazione presso società di produzione audiovisiva al fine di approfondire i processi di scrittura e produttivi della fiction seriale.