“Gf”, Christian Imparato confessa: “Ho il morbo di Crohn”

Cristian Imparato ha rivelato nella casa del Grande Fratello di soffrire del morbo di Crohn, una patologia dell’intestino che causa forti dolori addominali e altri sintomi. Cristian ha scoperto di essersi ammalato nel 2015, in seguito a un fortissimo dimagrimento. Dopo essersi sottoposto agli esami del caso, ha ricevuto la diagnosi: “La mia malattia ha alti e bassi. Purtroppo devo accettare la cosa, perché sono stanco di soffrire. L’ho scoperta nel 2015. Mi avrebbero dovuto asportare una parte dell’intestino. Ma poi nel gennaio del 2016 è uscito un farmaco biologico che mi ha fatto stare bene”.

Inoltre grazie a quel farmaco non ha risolto completamente le sue difficoltà, ma ha evitato di sottoporsi all’intervento chirurgico: “Mi chiamavano il miracolato in ospedale: volevano togliermi tutto l’intestino e farmi camminare con il sacchetto. Ora la situazione non è delle migliori, ma devo imparate ad accettarmi e smettere di piangermi addosso”.

Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino. I sintomi possono essere debilitanti e includono perdita di peso, diarrea cronica, febbre e forti dolori addominali. Può capitare che si impieghino anni prima di arrivare a una diagnosi precisa, data la genericità dei sintomi, spesso confusi con altre patologie di origine infiammatoria.

