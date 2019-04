Elettra Lamborghini: “Simona Ventura è la mia mamma”

Elettra Lamborghini è uno dei coach della nuova edizione di The Voice of Italy 2019: ecco i momenti più belli e divertenti della prima puntata

Elettra Lamborghini è stata una delle indiscusse protagoniste della prima puntata di The Voice of Italy 2019, il talent show che ha segnato il ritorno in Rai di Simona Ventura. La ricca ereditiera ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e del popolo dei social dove è una vera star con più di 4 milioni di followers. Non si contano i siparietti divertenti messi in scena con gli altri coach: da Gigi D’Alessio a cui ha detto stupita “ma quante cose sai” fino a Morgan a cui ha confessato di non conoscere “Altrove”, una delle sue canzoni più famose. La Lamborghini, fasciata in un lungo abito con tanto di scollatura vertiginosa sul seno, ha attirato anche l’attenzione per essere seduta nella poltrona rossa senza scarpe. Alla fine le ha indossate per dare vita ad uno dei momenti più trash della puntata, quando si è lasciata andare ad una corsa verso Morgan coprendosi il seno con le mani!

Elettra Lamborghini e il team

Durante la prima puntata Elettra Lamborghini ha dovuto anche iniziare a pensare ai giovani talenti da scegliere per il suo team. Tra un’esibizione e l’altra delle Blind Auditions, alla fine la ricca ereditiera è riuscita ad avere due giovani donne nel suo team. Si tratta di Giorgia La Commare, Serena Maria Police. Naturalmente siamo solo all’inizio del percorso e settimana prossima, durante la puntata del 30 aprile, tante cose possono cambiare! Una cosa è certa: Elettra si conferma sin dalla prima puntata la grande novità di The Voice. Amatissima e al tempo stesso molto criticata sui social, Elettra è un personaggio fortissimo. Non solo star del web, ma anche ballerina e interprete: “Il reggaeton in Italia l’ho portato io, perché qualche anno fa è passato nelle radio italiane solo il brano Gasolina di Daddy Yankee e poi basta. Porterò qualcosa di nuovo che la tv italiana non si aspetta, un’anticipazione del 2020″ ha dichiarato alla stampa. A chi l’ha criticata dicendole che non ha una grande cultura musicale, ecco cosa ha risposto la nipote del Ferruccio che fondò la mitica casa automobilistica negli anni Sessanta.

Elettra Lamborghini: “è un’edizione decisamente girl power!”

“Sinceramente mi aspetto che le persone si chiedano com’è possibile che Elettra Lamborghini, a 24 anni e con solo due singoli usciti sia già una coach di The Voice” ha spiegato alla stampa la ricca ereditiera. Nonostante le polemiche, Elettra vola alto: “io non me la prendo, non sono una persona rancorosa e non mi interessa. Rispondo dicendo che per me questo è solo un inizio” sottolineando di aver fatto grandi cose che pochi sanno come un live show allo Staples Center di Los Angeles dove si esibiscono star del calibro di Beyonce e Rihanna e aver registrato un disco a Miami negli studi dove hanno lavorato J Balvin e Daddy Yankee. Allo stesso tempo però Elettra è consapevole di non essere preparata musicalmente parlando come Morgan, ma di essere pronta a dare il meglio a The Voice. Un’occasione importantissima di cui sarà sempre grata a Simona Ventura: “le sono grata per questa occasione, anche io sono una delle poche donne a cui piace vedere il successo delle altre persone, soprattutto se donne. Simona la sento non come la mia mamma, ma come una mamma amica”. Parlando dell’edizione 2019 del talent show ha detto: “ci saranno tantissime cantanti con voci pazzesche: abbiamo un’edizione decisamente girl power!”.

Emanuele Ambrosio, ilsussidiario.net