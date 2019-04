Alice Rohrwacher in giuria a Cannes

Campillo, Elle Fanning, Lanthimos tra i membri

La regista Alice Rohrwacher è nella giuria del concorso di Cannes 2019 che assegnerà la Palma d’oro (14-25 maggio). Presieduta dal regista, sceneggiatore, produttore messicano Alejandro Gonzalez Inarritu la giuria è ora al completo secondo quanto annuncia oggi il festival: l’attrice americana Elle Fanning, l’attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N’Diaye, la regista americana Kelly Reichardt, il regista, sceneggiatore e montatore francese Robin Campillo, il regista greco Yorgos Lanthimos, quello polacco Pawel Pawlikowski, oltre al cineasta e fumettista francese Enki Bilal.Quattro donne e quattro uomini, da quattro continenti e da sette differenti nazioni nella giuria del concorso di Cannes, il cui galà di chiusura con la Palma d’oro è atteso per sabato 25 maggio. Il presidente Pierre Lescure e il delegato generale Thierry Frémaux hanno detto: “La giuria di Cannes è invitata a vedere i film diretti dai più grandi registi del nostro tempo – come è il caso quest’anno. Anche tutti i registi che selezionati nel concorso devono sapere che saranno considerati da colleghi altrettanto forti!”. Alice Rohrwacher è una ‘pupilla’ del festival di Cannes sin dal suo primo film Corpo Celeste proiettato nel 2011 alla la Quinzaine des Réalisateurs. Poi nel 2014 il secondo film, Le Meraviglie, con la sorella Alba e Monica Bellucci presentato in concorso e vincitore del Grand Prix. Anche il terzo film è andato con onore a Cannes: Lazzaro Felice, 2018, vincitore del premio per la migliore sceneggiatura.

