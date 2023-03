LDA compleanno a tutta musica, c’è anche Gigi D’Alessio

Baci con la fidanzata Miriam Gallucci sulle note di papà

LDA compie gli anni, si alza il volume della musica. Per i 20 anni di Luca D’Alessio c’erano tutti nel locale ai piedi del Vesuvio a cantare e ballare. Pure papà Gigi D’Alessio con la compagna Denise Esposito era in pole position. Il cantautore napoletano ha intonato ritornelli seduto a tavola con gli amici mentre il figlio Luca intratteneva gli ospiti. Per LDA sul palco una torta a più piani e i baci della fidanzata Miriam Gallucci.

Nel locale di Napoli c’è un sacco di gente per il compleanno di LDA. Luca D’Alessio canta sul palco, vestito con un abito luccicante e un sorriso smagliante, conquista gli amici e si distrae tra le coccole della sua sexy fidanzata Miriam Gallucci, napoletana doc come lui e gemella di Francesca, innamorata a sua volta di Aka7even. Al party partecipano anche Ilaria D’Alessio, 31 anni, sorella di Luca e figlia di Carmela Barbato, la prima moglie di Gigi D’Alessio, e poi c’è il papà con la nuova compagna, Denise Esposito, che lo ha reso padre per la quinta volta.

La biografia di LDA

Nato nel 2003 a Roma, da Carmela Barbato e Gigi D’Alessio, LDA muove i suoi primi passi nella musica all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta”. Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi”, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici. Durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti: “Quello che fa male”, “SAI”, “Scusa” e “Io volevo solo te”. Dopo aver lanciato il singolo “BANDANA”, disco d’oro, ha pubblicato a maggio 2022 il suo omonimo album d’esordio. E’ stato in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, contenuto nel suo nuovo album “Quello che fa bene”. Tra pochi giorni sarà in tour a Milano, Napoli e Roma.