Fabrizio Corona compie 49 anni, guarda la festa di compleanno

L’ex re dei paparazzi brinda con Sara Barbieri e gli amici

Fabrizio Corona compie 49 anni ma non sembra sentirli. Accanto alla giovane fidanzata è un tripudio di passione e per la sua festa si scatena come sempre. Prima ha voluto brindare al compleanno con un pranzo intimo con la compagna Sara Barbieri, il figlio Carlos Maria, avuto dalla sua ex Nina Moric, e pochi amici. Poi di sera, cena e candeline con tutta la sua banda tra calici alzati e risate. Sui social gli auguri dei vip e gli scatti hot con Sara.

Fabrizio Corona è sempre al limite della censura. Eccolo allora nel giorno del suo compleanno scatenarsi come sempre circondato dai fedelissimi che per lui stravedono e lo inneggiano come un mito rock. Al suo fianco l’inseparabile fidanzata Sara Barbieri che per le pose social regala uno scatto bollente in cui si intravede il capezzolo. L’ex re dei paparazzi ha voluto gli amici più cari alla sua corte e con loro brinda e spegne le candeline sulle torte. Piovono anche gli auguri social di tanti vip che con Corona hanno lavorato. E non manca neppure il brindisi con il figlio Carlos Maria Corona.

La fidanzata Sara Barbieri e le nozze

Era giugno dello scorso anno quando Fabrizio Corona annunciava le nozze con Sara Barbieri, modella di 26 anni più giovane. “Con Sara convivo da un anno, con lei e mio figlio Carlos – aveva raccontato Corona al settimanale “Chi” – Con lei ho progetti seri, a settembre ci sposiamo e sarei pronto anche a fare un figlio”. Poi quella data è arrivata ma dei fiori d’arancio ci si è dimenticati, nonostante la coppia vada d’amore e d’accordo. Il matrimonio dev’essere stato rimandato, ma nel frattempo Fabrizio e Sara si mostrano sempre più affiatati e appassionati.

Il figlio Carlos Maria Corona

L’unica certezza nella vita di Fabrizio Corona è il figlio Carlo Maria Corona, avuto dalla ex Nina Moric. L’ex re dei paparazzi spende sempre parole speciali per il suo erede che posa accanto al padre con venerazione e rispetto. “Caro Carlos, grazie per quello che mi dai. Sei certamente migliore tu come figlio che io come padre – ha scritto Fabrizio in un lungo post il 19 marzo – Sempre preso da me stesso, sempre in bilico su bordo del precipizio, abbiamo attraversato questi anni… nonostante le mie assenze. Ho cercato di darti tutto quello che il destino mi ha tolto. Non ho mai avuto un modello di riferimento, ho dovuto idealizzare il mio papà che ancora mi parla e mi dà indicazioni da lassù. Carlos, grazie per quel che sei, grazie per la tua purezza e per la tua onestà. Se il mio unico futuro, tu e poche altre persone… Imparo ogni giorno e ogni giorno starò al tuo fianco”.

Il matrimonio sfumato con Lia del Grosso

Era il novembre 2020 quando in Comune a Milano spuntarono le pubblicazioni di matrimonio di Fabrizio Corona e Lia del Grosso (all’anagrafe Pasqualina). Lui smentì la notizia dicendo che era un’amica, si conoscevano da 20 anni, le carte per le nozze non le aveva mandate lui. E infatti passarono 180 giorni e i due non si scambiarono le fedi.

La storia complicata con Nina Moric

L’unica ex moglie di Fabrizio Corona resta Nina Moric. Tra nozze promesse e fiori d’arancio annunciati, l’ex re dei paparazzi non ha più detto sì dopo quel giorno del 2001 quando sposò la modella croata che lo ha reso padre di Carlos Maria Corona, suo unico figlio, ma dalla quale si separò pochi anni dopo, nel 2007. Il loro amore è stato vissuto tra alti e bassi, tra battaglie legali e momenti di tregua, ma senza mai pace.

Le vicende giudiziarie

Fabrizio Corona ha un percorso costellato di guai giudiziari e non sempre c’entrano le sue fotografie. A gennaio la Cassazione ha confermato la condanna a un anno e 10 mesi per tentato furto in una casa di Roma. Ma la sua storia processuale è molto complessa e piena di inchieste e processi. Ci sono delle condanne come quella per estorsione ai danni di vip ricattati per le foto che venivano ritirate a fronte di un pagamento di denaro, ma anche assoluzioni come quella dall’accusa di intestazione fittizia di beni per i soldi trovati nel controsoffitto di casa (circa 2,6 milioni di euro). Ci sono violazioni dell’affidamento terapeutico ed evasioni dei domiciliari, ma ci sono anche assoluzioni dai reati di calunnia e diffamazione.