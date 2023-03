Emily Ratajkowski pronta a congelare gli ovuli per fare un figlio da sola

La modella spiega la sua decisione e riguardo a Harry Styles confida di non avere progetti a lungo termine

Emily Ratajkowski vuole un altro figlio, e se ci sarà un uomo o no al suo fianco non è un problema. In un momento di domande e risposte con i follower la modella ha rivelato i suoi piani per il futuro: dare un fratello o una sorella a suo figlio Sylvester Apollo, ma da sola. Del resto, anche se le foto del suo bacio con Harry Styles hanno fatto il giro del mondo, lei ha specificato di non avere progetti a lungo termine con la pop star.

La decisione di congelare gli ovuli

“Ci ho pensato molto” ha spiegato Emily Ratajkowski. “Molte delle mie amiche hanno congelato i loro ovuli solo per avere un po’ più di tempo, fare la carriera che desiderano, incontrare il potenziale partner che vogliono”. E ha aggiunto: “Io ho 31 anni, mia madre è rimasta incinta di me naturalmente a 38 anni, quindi non ci avevo mai pensato prima”. Il suo desiderio è di diventare mamma una seconda volta entro i 40 anni, senza necessariamente un compagno accanto. Una scelta fatta mesi fa anche da Bianca Balti.

Mamma da sola

Emily Ratajkowski è già mamma di Sylvester Apollo, nato dal matrimonio naufragato con Sebastian Bear McClard. Sui social ha confessato: “Penso che sicuramente mi piacerebbe avere più figli, amo davvero essere una mamma. Non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino”. La sua opinione sugli uomini non è delle migliori: “Mi dispiace così tanto dirlo, gli uomini pensano con i loro c…i. E non sono così evoluti” ha detto.

La relazione con Harry Styles

Emily Ratajkowski ha parlato anche della relazione con Harry Styles. I due hanno trascorso qualche giorno insieme a Tokyo e le loro effusioni hot hanno fatto il giro del mondo, ma lei non vede un futuro con il cantante. L’ex One Direction fino a poco tempo fa faceva coppia con Olivia Wilde, grande amica di Emily con cui è stata fotografata in più occasioni (l’ultima alla notte degli Oscar). Secondo Page Six, la modella avrebbe implorato il perdono della regista per aver intrecciato una relazione con il suo ex, ma la fonte rivela che l’altra “non vuole avere niente a che fare con questo casino”.

Gli ex di Emily Ratajkowski

Da quando è finito il suo matrimonio con Sebastian Bear McClard (pare a causa di numerosi tradimenti), ad Emily Ratajkowski sono stati attribuiti numerosi flirt. Si è parlato di una liaison, mai confermata, con Brad Pitt e di una relazione con Pete Davidson (fresco di rottura da Kim Kardashian). A San Valentino la modella aveva pubblicato scatti bollenti in compagnia del comico Eric Andrè, ma ora Harry Styles ha preso il suo posto. Tra tanti uomini però ce n’è solo uno che ha rapito il suo cuore per sempre, e questo è suo figlio Sylvester.