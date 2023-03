Angelina Jolie e David Mayer de Rothschild sono una coppia?

I paparazzi hanno immortalato l’attrice sorridente in compagnia del miliardario ambientalista all’uscita del ristorante Nobu di Malibù dopo un pranzo “durato tre ore”

Sotto il sole della California potrebbe essere nato un nuovo amore per Angelina Jolie. I paparazzi hanno immortalato l’attrice in compagnia del miliardario ambientalista David Mayer de Rothschild all’uscita dal ristorante Nobu di Malibù dopo un pranzo “durato tre ore”. I due si sono scambiati solo grandi sorrisi e non si sono fatti sfuggire nessun bacio o abbraccio, ma tanto è bastato per scatenare il gossip americano, convinto che quello che potrebbe sembrare un semplice incontro di lavoro nasconda in realtà una nuova passione per l’attrice, a sette anni dalla rottura con Brad Pitt.

NOVITÀ IN AMORE?

Se finora il gossip ha attribuito a Pitt innumerevoli fiamme, per ultima la designer di gioielli Ines De Ramon, a Jolie ha invece ricollegato fugaci flirt, peraltro mai confermati, con Paul Mescal e The Weeknd. L’attrice, single dal 2019, ha avuto una burrascosa separazione dall’ex-marito e, ancora oggi, deve risolvere questioni familiari e patrimoniali, dall’affidamento dei figli Maddox, 21 anni, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 16, e i gemelli Vivienne e Knox, 14, alla divisione dei beni. Ora, però, all’orizzonte potrebbe stagliarsi David Mayer De Rothschild, figlio del banchiere Sir Evelyn de Rothschild e della seconda moglie Victoria Lou Schott. Il rampollo della famiglia di banchieri, 44 anni, è un uomo non solo attraente ma anche impegnato nella tutela dell’ambiente. David ha infatti partecipato a spedizioni nel Mar Artico e in Antartide, si è spinto nelle foreste pluviali dell’Amazzonia e dell’Ecuador e, nel 2010, ha viaggiato a bordo della Plastiki, l’imbarcazione composta da 12.500 bottiglie di plastica che ha percorso 12.875 chilometri da San Francisco, in California, a Sydney, in Australia, per “sensibilizzare sull’inquinamento degli oceani”. Secondo il New York Times, inoltre, nel 2020 David viveva con la moglie Karina Deyko in una villa a Venice, in California. Sul versante sentimentale dell’uomo non ci sono notizie più recenti, ma ora non resta che attendere nuovi sviluppi e, perchè no, anche con Jolie.