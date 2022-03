Zoe Kravitz critica Will Smith per lo schiaffo a Chris Rock

L’attrice di The Batman ha postato su Instagram due foto degli Oscar 2022 con una didascalia in cui definisce la cerimonia come il luogo in cui «pare che ora sul palco si urlino oscenità e si aggredisca la gente»

Non si placano le critiche, aperte o velate, sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia dei Premi Oscar 2022 per l’infelice battuta del comico sull’alopecia della moglie. La stessa Jada Pinkett Smith ha mandato su Instagram un sibillino messaggio di pace. E ora anche Zoe Kravitz, una delle conduttrici della serata, posta una foto dall’after party di Vanity Fair con una didascalia piuttosto eloquente.



L’attrice di The Batman ha scritto: «Ecco una foto del mio abito durante la festa dopo la cerimonia dei premi – dove pare che ora sul palco si urlino oscenità e si aggredisca la gente». Anche la foto precedente, dal red carpet degli Oscar, ha una frase simile, come a sottolineare il concetto.



Insomma la vicenda continua a far parlare di sé, anche dopo le scuse del diretto interessato (anche la mamma ne prende le difese): Will Smith aveva già chiesto perdono tra le lacrime impugnando la statuetta appena vinta come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente. E, il giorno successivo, ha redatto un lungo post in cui, alla fine, si rivolgeva anche a Chris Rock (l’unico, finora, a essere rimasto in silenzio).



Ciononostante tutta Hollywood continua a parlarne e a dispensare consigli, ma sempre con allusioni di varia natura, perché, dopo tutto, molti colleghi del gotha dello starsystem sulla pista da ballo della festa hanno festeggiato e appoggiato l’ex principe di Bel Air. Intanto L’Academy ha deciso di aprire un’indagine al riguardo.



vanityfair.it