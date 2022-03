Rai 1 “Green Book” con Viggo Mortensen e la regia di Peter Farrelly 

Vincitore di tre premi Oscar nel 2019

Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellini sono i protagonisti del film drammatico, diretto da Peter Farrelly, “Green Book”, in onda mercoledì 30 marzo su Rai 1 alle 21.25. New York, 1962: il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L’occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli Stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D’altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri.