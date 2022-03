La Pupa e il Secchione Show: Drusilla Gucci svela la verità sul rapporto con Francesco Chiofalo e spiazza su Soleil Sorge

La confessione di Drusilla Gucci sul rapporto con Francesco Chiofalo e sulla bella opinionista de La Pupa e il Secchione Show

Francesco Chiofalo è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. A commentare il suo percorso ci ha pensato la fidanzata Drusilla Gucci che, intervistata da Superguidatv, ha dedicato parole di stima anche all’opinionista del reality condotto da Barbara D’Urso, Soleil Sorge.

La rivelazione di Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo è uno dei pupi de La pupa e Il Secchione Show, il reality di Italia Uno condotto da Barbara D’Urso. L’ex tentatore di Temptation Island ha conquistato tutti con la sua spontaneità, ironia, ed emozionato con il racconto della sua grave malattia. Un momento molto difficile della sua vita che ha affrontato insieme alla sua fidanzata Drusilla:

Eravamo insieme quando gliel’hanno comunicato. Io passo molto tempo insieme a lui a Roma e a lui è sembrato di vivere nuovamente un incubo. Francesco aveva già avuto un problema anni fa e ha subito pensato che si potesse essere ripresentato quel brutto male. Lui è molto ansioso. Ho cercato di stargli vicino e di convincerlo che non si trattava di qualcosa di grave. Volevo tirarlo su di morale. Per fortuna, è capitata questa partecipazione al programma che gli può servire per distrarsi e per farsi due risate.

La giovane Gucci ha continuato parlando anche della sua discussa storia d’amore con Chiofalo. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha rivelato di essere molto gelosa del suo fidanzato, che nel reality show della D’Urso fa coppia insieme alla secchiona Annaclara:

“Il programma è tutto suo. Francesco si sta comportando bene e non ci sta provando con nessuna. Tutto regolare, insomma. Siamo due caratteri molto forti e spesso ci scontriamo. Si tratta però di litigate superficiali, nulla di grave. Gli inizi sono sempre molto complicati perché si deve trovare l’incastro giusto con una persona che non si conosce. A volte può capitare di litigare per misurare l’altro e capire fin dove vuole spingersi, cosa piace o non piace. Le chiamerei litigate di collaudo. Abbiamo due caratteri focosi e turbolenti ma l’amore non è bello se non è litigarello.”

