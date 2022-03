“Grande Fratello Vip”, Gianmaria Antinolfi: “Io e Federica stiamo ancora insieme anche se siamo poco social”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra i due ex inquilini della Casa di Cinecittà

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme stanno ancora insieme. A confermarlo è l’ex inquilino della casa del “Grande Fratello Vip“, che proprio tra le mura di Cinecittà ha incontrato e si è innamorato della bella modella napoletana. Stanco delle continue domande sulla sua relazione, Gianmaria chiarisce, però, che i due pubblicano pochi contenuti insieme sugli account social e, in un lungo sfogo, spiega il motivo.

“Io apprezzo da morire tutti voi e vi ringrazio per tutto il supporto e l’affetto che mi e ci date – dice ai fan -, ma ho sempre detto, anche quando ero al GF, che purtroppo io non sono una persona estremamente social, anche se penso di esserlo il giusto in realtà, perché penso che in tutto nella vita ci voglia equilibrio, anche nell’uso di Instagram o di qualsiasi altro strumento”.

Antinolfi spiega quindi che, una volta uscito dal reality, è tornato al proprio lavoro, così come la fidanzata.

“La mia giornata, durante la settimana, si svolge per lo più in azienda, in viaggio o in riunione – continua -, niente di interessante da condividere. Fede d’altra parte in questo momento ha la sua vita a Napoli e deve star lì per lavoro. Nonostante questo, proviamo a vederci ogni volta che riusciamo, sabato scorso non dovevamo vederci eppure ci siamo incontrati a metà strada a Roma. Se la domenica pubblichiamo una storia insieme e poi torniamo entrambi alle nostre città o lavori come facciamo solo poche ore o il giorno dopo a non stare più insieme? Non prendiamo in giro nessuno, ve lo assicuriamo”.

Dunque, niente da temere per i fan: la coppia è più innamorata che mai.