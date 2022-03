Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini stupisce su Ilary Blasi: ”Non vedo in lei nessuna…”

Dopo le provocazioni della presentatrice de L’Isola dei Famosi, Alfonso Signorini replica e difende il ruolo di conduttore del Grande Fratello Vip

Da diverse settimane si parla di una presunta maretta tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, dovuta a vecchi rancori tornati a galla dopo l’ospitata della presentatrice romana nel corso della Finale del Grande Fratello Vip. Dopo giorni e giorni di indiscrezioni, Signorini ha rotto il silenzio sulla questione, parlando del rapporto che ha con la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Signorini e Blasi ai ferri corti? Parla il presentatore del Gf Vip

Da quando Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso nello studio del Grande Fratello Vip, lanciando provocazioni ad Alfonso Signorini e invitandolo a prendersi una lunga pausa, dopo aver dominato la scena per sei lunghissimi mesi, si è diffuso il pettegolezzo che la presentatrice romana sia ancora furiosa per aver perso il timone del reality show di Canale5, ceduto a colui che all’epoca era il suo opinionista. Non è un mistero che moltissimi telespettatori vorrebbero veder tornare Blasi al Gf Vip, apprezzando la sua verve ironica e la sua capacità di districarsi in spinose situazioni senza cadere in sentimentalismi. Nonostante ciò, è innegabile che Signorini è al momento l’uomo dei record, matador di due delle edizioni più viste di sempre e miniera di nuove idee. Dopo l’ennesima frecciatina di Blasi ad Alfonso, questa volta sparata senza pietà durante la diretta de L’Isola dei Famosi, il conduttore ha deciso di spiegare il suo rapporto con la collega, per mettere a tacere le malelingue.

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria! Al Gf mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo. Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole. Mi ha molto divertito leggere, tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate”.

Questo lo sfogo di Signorini, che ha risposto alle curiosità dei lettori di Chi, ora lontano dal piccolo schermo per un lungo periodo di pausa, durante il quale si metterà anche al lavoro sulla nuova edizione del Gf, confermata per settembre 2022.

comingsoon.it