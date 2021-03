Arisa: “Rudy mi corteggia, ho le prove”. Lo sketch ad Amici

Arisa e Rudy Zerbi non smettono di stuzzicarsi. Neppure al serale di Amici.

I due giudici hanno trascorso l’ultima stagione del talent di Maria De Filippi tra provocazioni e litigi e ora al serale proseguono a suon di siparietti. L’ultimo è andato in scena durante la puntata in onda sabato sera su Canale 5 con rivelazioni che hanno colto di sorpresa anche la conduttrice.

Mentre i talenti si apprestavano a sfidarsi al centro dello studio tra prove di ballo e canto, Zerbi ha punzecchiato per l’ennesima volta la giudice “rivale”. Un gioco sul quale Arisa e il produttore hanno puntato sin dall’inizio di questa stagione di Amici e che ha divertito spettatori e appassionati del programma. Nell’ultima diretta, però, i due hanno sorpreso tutti e a dare il “la” è stato Rudy Zerby con l’apprezzamento ad Arisa: “Con questo nuovo taglio di capelli sei fantastica. Soffro a vederti lassù”.

La cantante ha apprezzato le parole del giudice, ma poi ha lanciato l’amo: “Grazie tesoro. Hai preso proprio questa roba di corteggiare prima della puntata. Tipo ‘nessuno ti resiste’ e durante la puntata che soffri senza di me. Non ti risparmierò sappilo”. Uno scambio di battute che ha incuriosito la padrona di casa, Maria De Filippi, che rivolgendosi verso Rudy Zerbi ha approfondito la questione: “Perché Rudy la corteggi?”.

Sulle prime Zerbi ha negato, poi ha provato a replicare ma si è visto soffiare la scena da Arisa, che ha spiegato: “Maria ho le prove. Il signor Rudy Zerbi fa apprezzamenti estetici della serie ‘impossibile resisterti’ ad una mia foto con i capelli lunghi. E come dargli torto (ride, ndr) ma in realtà lui non lo dovrebbe fare perché siamo colleghi. Anche io gli ho scritto perché lui andava con il cagnolino e il figlio a spasso. Ma solo per dirgli che mi piacerebbe se qualche volta possiamo andare insieme”. Un siparietto che ha scatenato imbarazzo e ilarità in studio, con Zerbi che ha cercato di mettere una pezza alla gag andando però oltre: “Lei commenta le mie story capisci…all’una e mezzo di notte. C’è anche tutto un precedente ma io sono un gentleman”. Arisa non commenta ma intanto torna a sorridere dopo la rottura con il fidanzato, con il quale era pronta a convolare a nozze.

Novella Toloni, ilgiornale.it