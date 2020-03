Valeria Marini, l’ammissione dalla d’Urso: “Non ho fatto il tampone”

Valeria Marini vuota il sacco sul tampone per il Coronavirus: la confessione a Live-Non è la d’Urso

Valeria Marini ha rotto il silenzio durante l’ultima messa in onda di Live-Non è la d’Urso. La showgirl ha ammesso di non essersi sottoposta alla prova del tampone per il Covid-19. Tutto è nato qualche settimana fa, quando la Marini si trovava ancora all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Valeria ha accusato stanchezza e tosse: è quindi subito scattato il sospetto da parte dei concorrenti del reality di Canale 5. In particolare, Fabio Testi le ha chiesto delucidazioni: la romana, in effetti, prima di fare il suo ingresso in Casa, è stata a Milano, in Lombardia, dove si registra il numero più alto di contagi in Italia da Coronavirus. In tale occasione, Valeria ha dichiarato di aver fatto il tampone. Ciò ha scatenato la polemica: nello specifico, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato tramite la testata di Tpi che Valeria avrebbe avuto una conversazione con un noto giornalista e che avrebbe smentito di aver fatto il test. “Hai dato l’esito del tampone alla produzione dello show?”, ha chiosato la giornalista.

Ospite presso il salotto di Barbara d’Urso, Valeria ha provato a far chiarezza sull’intera polemica che l’ha travolta negli ultimi giorni. Il suo stato di salute ha preoccupato non poco gli inquilini della Casa, ma ecco che la Marini ha svelato tutta la verità del caso: “Io ho fatto un tampone faringeo, soffro con la gola, ho fatto tutte le analisi. Per me che non sono esperta pensavo fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto questo tampone ma non era quello del Covid-19”.

Secondo la soubrette, la sua avventura nella Casa sarebbe stata fortemente condizionata da Antonella: “La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco. E non l’ha fatto solo con me, ma anche con tutte le personalità forti della Casa. Sono certa che la sua sia una tattica per uscirne, poi, da vittima, e indipendentemente da quello che sarà il risultato finale lei, per quanto mi riguarda, ha già perso” .





























