Tom Hanks e Rita Wilson tornano a Los Angeles dopo la quarantena da coronavirus

L’attore e sua moglie dopo la quarantena in Australia tornano in Usa. I due avrebbero superato la malattia

Secondo fonti vicine a Tom Hanks e Rita Wilson, alla coppia sarebbe passato il coronavirus che risale a una diagnosi di due settimane. E! News riporta che i due sono tornati a Los Angeles dopo aver superato la malattia in Australia. Sono stati fotografati mentre guidavano in Usa lo scorso venerdì.

Tom Hanks era sul set del nuovo film di Baz Luhrmann sulla vita di Elvis Presley in Australia quando la coppia ha iniziato a mostrare i sintomi da COVID-19.

I due sarebbero anche stati in ospedale dopo aver avuto avvertito i sintomi.

«Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo avuto l’influenza, e dolori al corpo», ha scritto su Instagram Hanks l’11 marzo. «Rita ha avuto brividi che andavano e venivano. Anche un po’ di febbre. Per fare le cose nel modo giusto, come è necessario in questo momento, abbiamo fatto il test per il coronavirus, e siamo risultati positivi».

Dopo sette giorni in ospedale, a seguito del responso positivo del tampone, i due sono stati in isolamento domiciliare.

Durante la quarantena la star su Instagram postava scatti di toast realizzato con la crema spalmabile Vagemite, dal gusto molto forte, amatissima dagli australiani che hanno suscitato qualche polemica. Appena i followers hanno visto la quantità usata dall’attore sul pane, gli hanno immediatamente consigliato di metterne meno.

Imparata la lezione Hanks ha ripreso a scrivere con la sua macchina da scrivere diventata protagonista dei suoi diari dalla quarantena, una nuova sceneggiatura perfetta per un nuovo film.

Vanityfair.it