Lady Gaga: suo padre avvia una raccolta fondi per pagare i suoi dipendenti

Il padre di Lady Gaga cercava soldi su internet per il suo ristorante. Joe Germanotta aveva avvitato una raccolta fondi per pagare i dipendenti dopo la chiusura del ristornate a causa delle misure sul Covid-19.



Joe Germanotta, padre di Lady Gaga aveva aperto una pagina su GoFundMe nel tentativo di raccogliere cinquantamila dollari per pagare i salari dei suoi dipendenti del ristorante ‘Joanne’ di cui è proprietario. Germanotta ha dovuto chiudere la sua trattoria per prevenire la diffusione di COVID-19.

“Sto facendo del mio meglio, ma abbiamo dovuto chiudere Joanne per questo mese. Il nostro personale ha bisogno di un aiuto finanziario. Qualsiasi aiuto per i nostri dipendenti sarà apprezzato “, aveva scritto Germanotta in un tweet che poi è stato cancellato.

Il padre di una delle cantanti più ricche del mondo, il cui patrimonio è stimato intorno ai 275 milioni di dollari, ha supplicato i fan di sostenere la sua attività durante questo “periodo incerto”. Sulla pagina di GoFundMe aveva scritto “il nostro incredibile staff è composto principalmente da lavoratori ad ore che dipendono dal nostro libro paga e che vivono grazie a questo stipendio – aggiungendo – la meta di cinquantamila dollari coprirebbe due settimane di salario e il 100% dei profitti andrebbe ai nostri lavoratori ad ora affinché possano provvedere alle cose necessario come il cibo, l’assistenza all’infanzia e le spese mediche”.

Dopo le critiche che si sono scatenate su internet la pagina è stata chiusa dopo aver raccolto solo 541 dollari. Tra coloro che hanno criticato Joe Germanotta c’è stato Perez Hilton, blogger e personaggio televisivo che ha twittato: “Lady GaGa vale centinaia di milioni di dollari ed è proprietaria del ristorante della sua famiglia, eppure suo padre, anche lui benestante, è appena andato su Twitter per chiedere al pubblico di aiutare finanziariamente i lavoratori che hanno smesso di pagare. Che c..o ????”.

