Fabio Testi ammette con polemica la storia con Adriana Volpe: confessione

Pochi giorni prima che Adriana Volpe e Fabio Testi lasciassero la Casa del Grande Fratello Vip (la prima per cause di forze maggiore – ha dovuto affrontare il lutto del suocero -, il secondo eliminato dal televoto), il settimanale Nuovo lanciava una bomba gossippara, spifferando che in passato l’attore e la conduttrice avessero avuto un flirt. La questione è riemersa ieri nel salotto di Canale 5 di Live – Non è la d’Urso. Testi, presente in puntata, di fatto ha confermato il sussurro della cronaca rosa. Nel farlo si è un poco imbizzarrito, dichiarando che faccende di un passato lontano, per il rispetto di una donna sposata, potevano essere tranquillamente evitate.

“L’unica cosa che mi dispiace è che quando una donna è sposata, che ha una figlia, vero o giusto che sia, non mi sembra bello pubblicare che abbia avuto una storia 30 anni fa. Pubblicare la mia fotografia insieme a lei, che ha una figlia e un marito…”, ha detto Testi, che, presente in trasmissione in collegamento dalla sua abitazione, ha aggiunto: “Si, sto parlando di Adriana Volpe, non volevo sottolineare ulteriormente questo fatto. Parliamo di 25-30 anni fa, ora non ricordo. Comunque sia, però, è di poco gusto per chi l’ha detto. Anche perché ora la figlia vedrà la propria madre fotografata con un altro uomo sulla copertina di un giornale…Vero o falso che sia ma non mi piace. Non credo che a sua figlia faccia piacere legata ad un altro uomo, anche se è successo tanto tempo fa. Dimentichiamolo no?”.

Dopo l’intervento di Testi, ha preso parola Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Volevo dire che Fabio può anche non esagerare. Se sono foto di 20 anni fa e ora Adriana ha una bambina di pochi anni, non è che rimane sotto choc. Calcolando che oltre tutto è una cosa anche innocente e per cui si può anche rivelare quello che è stato il passato senza grandi problemi.” Infine l’affondo del giornalista: “Non puoi dare lezioni ai giornali perché tu, da quelli, hai preso anche molto. Magari potevi evitar di dire che i giornali sono di cattivo gusto”.

Gossipetv